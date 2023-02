Attacco informatico, falla nota dal 2021. 1700 aziende a rischio nel mondo, una ventina in Italia

Due certezze. Gli attacchi informatici delle ultime ore in giro per il mondo non sono partiti dalla solita email truffa, ma hanno sfruttato la vulnerabilità di un software, peraltro già nota. E il disservizio della rete Tim che ha mandato nel panico tanti italiani non c'entra con gli hacker, si trattava di un problema sul flusso di dati internazionali. I pirati informatici hanno invece colpito un sistema operativo preciso, VMware Esxi, che nel 2021 aveva segnalato una falla e rilasciato un aggiornamento, che purtroppo gli utenti non hanno scaricato. Quasi 1700 realtà pubbliche e private nel mondo, una ventina in Italia. Quelle colpite in Francia, la maggioranza, oltre 500, hanno fatto più "rumore" perchè il sistema oltralpe è utilizzato da banche, ministeri e trasporti pubblici. I pirati informatici sono entrati attraverso le "falle" e hanno bloccato le reti aziendali infettandole con un virus ransomware, e criptandone i documenti, per la cui restituzione avrebbero chiesto un riscatto di 2 bitcoin, circa 40mila dollari. Oggi molti parlano di "incuria" per il mancato aggiornamento del sistema informatico. In un mondo iperconnesso, l'attenzione deve comunque restare alta.



L'intervista a Stefano Zanero, docente di Elettronica, Informazione e Bioingegneria Politecnico Milano.



Montaggio: Davide Chemin.