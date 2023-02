Juric: "Toro ti amo, anche senza Lukic..."

Juric sorprende tutti con una conferenza stampa ecumenica in cui fa sentire il suo affetto per i giocatori. Gustifica la società per avergli venduto Lukic che prima voleva trattenere. Tace un po' sul fatto che forse la società non è stata lungimirante ad accettare la prima proposta di contratto fatta da Lukic sei mesi fa. Accetta persino di essere uscito dalla Coppa Italia con la Fiorentina, pure battuta la settimana prima.

L'unica cosa che stona un po' in questa conferenza stampa di accettazione di come la società ha messo il Toro col calciomercato è che un uomo ambizioso come Juric non si ponga più obiettivi di classifica, addio europa, addio conference

Intanto il nuovo acquisto Ivan Ilic non si vedrà ancora perché ha preso una botta ed è in deficit di allenamento, rientra Djidji in panchina, Pellegri per incontrare l'Udinese che si potrebbe superare e teoricamente continuare a puntare alla Conference league, ma i friulani faranno una partita di grande fisicità.