Il derby si avvicina e Juve e Toro chiamano i tifosi a raccolta: allenamenti a porte aperte

Rinfrancata dal passaggio del turno in Europa League e da un sorteggio che ha messo in discesa il cammino continentale, la Juve si avvicina al derby in una condizione fisica e mentale che, se non è ideale, poco ci manca. Notizie confortanti arrivano dall'infermeria dove Chiesa potrebbe tornare disponibile per disputare almeno uno spezzone di partita, mentre dopo una lunghissima attesa sarebbe pronto a tornare tra i convocati anche Paul Pogba. Qualche notizia in più l'avremo questa sera al termine dell'allenamento che Max Allegri ha voluto a porte aperte per far sentire alla squadra il calore dei tifosi.

Una scelta identica a quella fatta da Ivan Juric che ha chiamato a raccolta i tifosi domani mattina per la rifinitura al Filadelfia.

In casa granata però gli infortuni hanno accorciato di molto la coperta a disposizione del tecnico croato. Se Vlasic proverà fino all'ultimo ma la sue presenza è in forte dubbio, i problemi maggiori per il Toro sono a centrocampo dove Ilic e Ricci stanno recuperando ma non saranno certo al meglio, mentre si è fermato in allenamento anche il possibile rincalzo Vieira. Così potrebbe scoccare l'ora di Adopo la cui fisicità potrebbe essere utile nel contrastare il centrocampo bianconero. Assente certo anche lo squalificato Aina, ma sugli esterni Juric ha maggiori possibilità di scelta. La classifica, almeno quella disegnata dalla giustizia sportiva, dice che il derby sarà una sorta di spareggio per l'ultimo posto disponibile in Europa ed entrambe devono provare a vincerlo.