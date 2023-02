Juve-Fiorentina, Allegri-show. E' lui il condottiero

Juventus-Fiorentina, Allegri condottiero. “In un momento come questo abbiamo bisogno dell'apporto di tutti i tifosi. L'80-90% dello Stadium lo ha capito, qualcuno no. I fischi ci stanno, ma contestare a prescindere Kean, De Sciglio e Pardes è un'altra cosa. E questo non mi sta bene”. Condottiero, psicologo. Di corto muso contro la Fiorentina, di brutto muso con chi contesta. E' la Juve di Massimiliano Allegri. Partita nervosa fin dalle prime battute, e Allegri ci si butta dentro a capofitto.

Il tridente e quei capelli di troppo

Si parte con l'idea del tridente. “Avevo la sensazione che potessimo sfruttare gli spazi lasciati dalla Fiorentina, e così è stato. Poi i ragazzi sono stati bravi anche a rientrare nella fase difensiva”. Idea vincente, anche se il gol, alla fine, lo fa Rabiot. Talmente vincente che Chiesa, al momento della sostituzione, si lascia scappare un plateale "no". E un breve battibecco con Allegri. Ci sarebbe stato anche il secondo gol di Vlahovic, ma il fuorigioco semiautomatico, al microscopio, annulla. "Non si può annullare un gol per un capello", sbotta Max.

Punti sul campo

Ma intanto, ora, la Juve è a un punto dal settimo posto, dal Toro e dalla Conferenze league. “Un fatto, però, non va mai dimenticato: in questo momento avremmo 44 punti, saremmo secondi. Altrimenti, guardando la classifica, c'è già chi parla di stagione fallimentare. Così si sminuisce il lavoro dei ragazzi. E questo non mi sta bene”. Max, il condottiero, è tornato.