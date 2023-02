Chi è il Friburgo, prossimo avversario della Juve in Europa league

Juve-Friburgo, ottavi di finale di Europa league. Quarto posto in Bundesliga, autentica sorpresa del campionato, tifo caldo nel cuore della Foresta Nera: è il Friburgo, il prossimo avversario della Juventus. Squadra sulla carta inferiore ai bianconeri, ma temibile per organizzazione e valori tecnici. La guida Christian Streich, allenatore-filosofo sulla stessa panchina da 11 anni, capace di superare anche il trauma della retrocessione. Nel campionato tedesco è a soli 3 punti dalla vetta. La sua stella assoluta è una vecchia conoscenza di Roberto Mancini: un italiano, Vincenzo Grifo, miglior marcatore del Friburgo e che agisce a sinistra in un 4-2-3-1 che fa della difesa rocciosa e della precisione tecnica più che della pressione il proprio credo.

La notte di Di Maria a Nantes

Poteva andare molto peggio, ma certo per Allegri sarà una brutta gatta da pelare. Anche se, con il Di Maria visto a Nantes, nulla è impossibile: si è portato a casa il pallone dopo aver incantato l'ostile Beaujoire. Di più: ha fatto riconciliare col calcio la tifoseria bianconera. Forse il Di Maria tra le linee, più che quello vincolato sulla fascia, è l' "allegrata" che tutti aspettavano. Con il sostegno di un centrocampo con motore italiano: Locatelli e Fagioli meglio, molto meglio dell'altro campione del mondo, Paredes. Ora però, in attesa del derby, occorre un passo in più. Cucire meglio il gioco con la prima punta. La prova negativa di Kean non è stata poi tanto diversa da quelle meno brillanti di Vlahovic. E chissà che il rientro di Federico Chiesa non contribuisca a creare, finalmente, una Juve d'assalto.