C'è il Friburgo per la Juve. Ma che gol Di Maria contro il Nantes

Juve-Nantes, i gol di Di Maria. L'urna di Nyon ha parlato. Saranno i tedeschi del Friburgo i prossimi avversari della Juventus in Europa league. Sorteggio tutto sommato benevolo, ma avversari da non sottovalutare: il Friburgo è quarto in Bundesliga, a soli 3 punti dal primo posto. Ma Allegri, intanto, si gode il suo Angel Di Maria. Un sinistro delizioso, un tiro al bacio capace di spazzare via il calcio dei moduli e delle alchimie tattiche. Di Maria, campione capace anche di prendere per mano la squadra nel momento più difficile, nella bolgia della Beaujoire di Nantes. E che non si dimentica da dove nasce il calcio. Quello dei campetti e dei cortili. Difficile spiegare altrimenti l'azione che porta al rigore e all'espulsione di Pallois. Dribbling: fuori uno, rimpallo, fuori due e colpo di tacco. Mani, rigore. Dal dischetto, il fanciullino si fa da parte, torna il Fideo freddo, implacabile, che porta la Juve sul 2 a 0. Poi, di fatto, è iniziata la gestione, con il colpo del 3 a 0 nella ripresa. Con chi? Sempre con Di Maria, stavolta di testa, con Lafont che la prende dentro. 3 a 0 e Nantes battuto.

Promossi e bocciati

Sugli scudi anche la prestazione di Fagioli: assist e sostanza accanto agli ottimi Locatelli e Rabiot. Promosso anche Kostic: non solo cross, ma e sfondamenti a sinistra e un diagonale micidiale. Solo il palo gli nega un gol meritatissimo. Nella difesa a tre, la rivelazione è Alex Sandro come perno di sinistra. Unica nota stonata, la prestazione di Kean. Troppo isolato, proprio come Dusan Vlahovic. E' qui che Allegri deve ancora lavorare. Piedi per terra. Un Fideo, non fa primavera.