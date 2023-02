Juve-Fiorentina, vigilia agitata per le nuove intercettazioni

Juventus-Fiorentina, vigilia agitata da nuove intercettazioni. La politica dei piccoli passi da sempre teorizzata da Massimiliano Allegri, ora, alla prova della tentazione tridente. Contro la Fiorentina, Vlahovic, Chiesa e Di Maria in campo tutti insieme? E con difesa a 3 o a 4? Interrogativi che restano aperti. “Sul tridente devo ancora decidere, quel che è certo è che serve la disponibilità da parte di tutti per sostenerlo”, ha detto Allegri.



Le nuove intercettazioni del Corriere

Ad agitare la vigilia di Juventus-Fiorentina ci sono anche le intercettazioni, non penalmente rilevanti a quanto sembra, pubblicate dal Corriere della sera. Federico Chiesa? Per Cherubini, a colloquio con Agnelli, "non è il profilo giusto di un giocatore che può restare anni alla Juve, a causa - si legge - del suo entourage molto alla ricerca di sostanziosi aumenti economici". Acquisti fuori portata, stipendi alti: le macerie dell'era Paratici. Di 60-70 milioni di euro buttati negli ultimi giorni di mercato per Anelka, Bendtner, il ritorno per la terza volta di Caceres. Ma questo, già lo sapevamo. Cherubini invece, spinge per i giovani: addirittura "troppo emozionale", secondo l'ex ad Arrivabene, che arriva a definire l'under 23 "un carrozzone perchè non sapevamo più dove mettere i giocatori". E poi la variabile Allegri. Per Cherubini, "tanto Max prima che gioca uno dell'under 23...". Come a dire, campa cavallo. Le smentite, ora, si attendono dal campo.