Inchiesta Juve, nelle intercettazioni i commenti sulle operazioni fuori mercato

Il nostro peggiore guadagna come il migliore dell'Atalanta, Zapata prende 1 milione e 800 mila, se compravamo un cane noi gli davamo 3 milioni e mezzo" così il ds Cherubini apre al telefono, intercettato, uno squarcio sul Titanic delle finanze juventine che affonda, il presidente Andrea Agnelli da un'altra immagine di cui edulcoriamo i termini molto più triviali: con le idiozie che abbiamo fatto negli ultimi 3 giorni di mercato abbiamo buttato via 60-70 milioni. La Guardia di Finanza intercetta anche lati umani troppo umani dei calciatori, Cherubini dice ad Agnelli, 9 agosto 2021: Federico Chiesa non mi sembra un giocatore che può stare tanti anni alla juve, il suo entourage chiede sempre sostanziosi aumenti economici. Anche gli allenamenti diventano segni di una finanza esagerata, cherubini parlando con il manager della finanza Stefano Bertola dice Giaccherini ha affermato che fare gli allenamenti con la juve è bello sembra una semifinale di Champions, bella forza erano in 24 avevamo fuori dalla lista giocatori che costavano 10 milioni. E anche l'Under 23 rientra nelle esagerazioni del parco giocatori, dice l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene: è un carrozzone che abbiamo creato perché non sapevamo più dove mettere i giocatori. Queste le intercettazioni, colorite, capaci di dare un'idea dei linguaggi e dell'ambiente, non si sa quanto rilevanti per indicare illeciti, per quelli occorrono le sentenze. Che sono altra cosa.