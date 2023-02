Juve senza pace, Allegri: "Pogba ancora infortunato"

Pogba come Godot, lo aspetti ma non arriva mai. Piove sul bagnato in casa Juventus. Domani sera, giovedì 2 febbraio alle 21, dovrà vedersela con la Lazio nei quarti di Coppa Italia. Partita secca e già tutta in salita. Perché i bianconeri sono ancora frastornati dalla doppia batosta: 15 punti in meno in classifica e il ko di domenica contro il Monza.

Per Allegri "è normale che può essere stato un contraccolpo ma non deve essere un alibi né una giustificazione perché noi dobbiamo andare in campo e fare quello che dobbiamo fare nel miglior modo possibile...Poi credo che sia la prima volta che vengono tolti 15 punti a un certo punto del Campionato". Allegri teme la Lazio, "sta facendo grandi cose in campionato", dice. E per provare ad avere la meglio potrà contare su Vlahovic fin dal primo minuto. "Quasi sicuramente giocherà da titolare, gli altri devo ancora decidere soprattutto nell'ottica di una partita che può durare anche 120 minuti".

L'ultima sfida in Campionato risale al 13 novembre. All'Allianz finì 3 a 0 per la Juve. Un'era fa. Il presidente era ancora Andrea Agnelli e i bianconeri erano lanciati alla rincorsa del Napoli.