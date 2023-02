Verso il derby: Juve Vs Toro, è il giorno più lungo

“Pogba? Insomma, facciamo l'elenco di quelli che sono morti… no, Pogba sta bene, ha anche un buon minutaggio nelle gambe”. “Il Filadelfia? Ora è una cosa seria, ma quando sono arrivato era qualcosa di cui vergognarci. Brekalo mi disse: ‘Mister, ma dobbiamo giocare qui'?”. Schiettezza da derby. Massimiliano Allegri e Ivan Juric esorcizzano la tensione di una stracittadina con due squadre in diretta concorrenza in classifica.

Qui Torino: Juric e il senso d'appartenenza

Toro senza Vlasic, alle spalle di Sanabria ci sarà Karamoh assieme a Miranchuk. A centrocampo, Adopo accanto a Ilic. “Oggi ho visto i ragazzi un po’ tesi, invece secondo me devono avere la testa libera e pensare a giocare bene”. L'incontro coi tifosi al Filadelfia non è stato casuale: c'è un senso di appartenenza da ritrovare. “Secondo me è ultimamente è mancato un po' l'amore. Non da parte dei tifosi, ma dei giocatori, della società, di noi tutti. Con l'amore si ricrea uno spirito di appartenenza: solo così torneremo ad avere il Toro, quello che mi ha spinto a venire qui. Cerchiamo di far nascere nei giocatori l'amore per questa maglia, il senso di appartenenza, questa è una società con una storia davvero unica”.

Qui Juventus: Allegri, la penalità e i piccoli passi

Scelte obbligate anche per Allegri: Paredes al posto di Locatelli squalificato. A destra, possibile Cuadrado al posto di De Sciglio. Davanti, la coppia Vlahovic-Di Maria. “Chiesa è tornato ad allenarsi in gruppo, ma non giocherà dal primo minuto. Viene da 10 mesi di infortunio, gioca e si ferma, è normale. Ma sta bene”. La politica dei piccoli passi, continua. “Ora il micro-obiettivo è agganciare il Bologna. Ma non dobbiamo perdere di vista quello che è il nostro obiettivo di fondo: arrivare tra le prime quattro con i punti che abbiamo fatto sul campo. Al netto delle sanzioni”.