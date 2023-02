La Juve, il Toro e quegli infuocati derby dell'equilibrio

Juventus-Torino: quei derby dell'equilibrio, lontano dalla vetta. Dovendo sceglierne uno, il derby più simile a quello che si sta per disputare, è stato quello del 23 maggio dell'88: Juve e Toro a pari punti al sesto posto. Per entrare in Coppa Uefa, serve lo spareggio. Campionato non esaltante per i bianconeri di Rino Marchesi; granata reduci dalla finale persa in Coppa Italia contro la Sampdoria, all'ultimo secondo. 0 a 0: rigori. A Rush il penalty decisivo. Vince la Juve. Ma c'è poco da festeggiare, in quel derby della depressione. Negli anni '70, sotto la Mole si decideva lo scudetto.

Le follie di Bruno e Policano

Poi, con la Juve a comandare e il Toro ad arrancare, i campionati equilibrati tra le due torinesi si erano fatti via via più rari. Con alcune eccezioni. Stagione '91/92: Juventus-Torino, Roberto Baggio contro Martin Vazquez. Ma quel 17 novembre del '91 i protagonisti sono altri. Casiraghi, autore del gol vittoria per la Juve. Ma soprattutto, la furia di Pasquale Bruno. Altra follia di Policano, e il Toro chiude addirittura in 9.

Kissinger Vs “Democrazia corinthiana”

Al ritorno, il 5 aprile del '92, Gianni Agnelli in tribuna porta Kissinger: ma il Toro di Mondonico ha dalla sua Walter Casagrande, uno che al Corinthians partecipava con Socrates alla "democrazia cornthiana", esperimento marxista di autogesionte dei calciatori. Il Toro vince 2 a 0. E per Bruno, è la resa dei conti. La Juve termina il campionato al secondo posto alle spalle del Milan, il Torino terzo. Sembrano tornati i bei tempi.

Inizia l'era Vialli

In realtà, sono gli ultimi derby sullo stesso pianeta. Come quello del 22 novembre '92: 2 a 1 per la Juve, in gol Gianluca Vialli. Sembra ieri, adesso è il primo derby senza di lui.