Juve a Nantes, la probabile formazione. Quel ricordo del '96 e il futuro di Allegri

Nantes-Juventus, la probabile formazione. Era una bolgia, la Beaujoire, quel 17 aprile del 1996: la Juventus perse 3 a 2, gol di Vialli e Paulo Sousa, ma in virtù del 2 a 0 dell'andata si guadagnò l'accesso alla finalissima di Champins league contro l'Ajax. Sembra passato un secolo: domani si giocherà in Europa league, la Juve, zavorrata dal meno 15, è al settimo posto e il Nantes, in Ligue 1, è a una poco esaltante 13esima posizione. Eppure, per la Juve, è la partita dell'anno. In particolare, per Massimiliano Allegri. Posizione teoricamente fortissima la sua, in vista della prossima stagione. Ma che, dopo i flop europei, sembra ogni volta vacillare.

Allegri si gioca tutto

Max si gioca tutto e lo sa e per questo, contro il Nantes, l'idea base è quella del tridente. C'è però un Chiesa da recuperare. Ieri Federico si è allenato parzialmente in gruppo, decisiva la seduta di oggi. Ecco perché con il passare delle ore prende quota l'idea di un 3-5-2 a trazione anteriore, con un Kostic in forma smagliante sulla sinistra e il rientrante Cuadrado a destra - in alternativa, De Sciglio. A supporto della coppia d'attacco Vlahovic-Di Maria. A centrocampo, punti fermi Locatelli e Rabiot, accanto a loro Fagioli favorito sul sempre più deludente Paredes. Ma ora, per la gioia di Max, c'è poco da parlare: conta solo vincere.

La probabile formazione

Juventus (3-5-2) Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Chiesa.

Nantes (4-2-3-1): Lafont; Centonze, Castelletto, Girotto, Pallois; Sissoko, Moutoussamy; Blas, Chirivella, Coco; Mohamed.