Juventus-Torino 4-2, il derby ai bianconeri. Gol e highlights

Juventus-Torino, gol e highlights. Il derby non smentisce i pronostici con la Juve che vince ma al termine di una partita combattuta, spettacolare a lungo in bilico. Il 4-2 finale per i bianconeri dice molto delle emozioni vissute alla Stadium.

La carica del Toro

Nemmeno il tempo di scaldarsi è il Toro è già in vantaggio. Sul calcio d’angolo di Miranchuk Buongiorno appoggia la palla a Karamoh che, indisturbato, batta Szczesny. La reazione della Juve spinta da Kostic e Cuadrado è veemente e il pareggio arriva al quarto d’ora proprio con il colombiano complice una deviazione di Rodriguez.

Testa Sanabria, cuore Danilo

Trovato il gol i bianconeri smettono però di giocare e i granata ne approfittano. Al quarantesimo Sanabria di testa costringe Szczesny al miracolo e tre minuti più tardi ancora il paraguaiano, ben innescato da Ilic, riporta avanti gli uomini di Juric. Il tempo però non è finito e nell’ultimo calcio d’angolo battuto da Kostic, Danilo regala il pareggio alla Juve.

Bremer, il colpo dell'ex

Nella ripresa la partita continua a dispensare emozioni. Al quarto minuto Vlahovic centra la traversa imitato al ventesimo da Linetty sul fronte opposto. Al ventiduesimo lo Stadium accoglie con un boato il rientro di Pogba e tre minuti più tardi Bremer porta in vantaggio la Juve con un imperioso colpo di testa. Juric prova a mischiare le carte con i cambi ma a dieci minuti dal termine Rabiot chiude i conti e spegne i sogni del Toro. Nel derby, ancora una volta, è la Juve a far festa.

