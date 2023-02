Juventus-Torino, questa sera in campo

Juventus-Torino, le probabili formazioni. Juric: “Ho visto i ragazzi un po' tesi, devono stare tranquilli”. Allegri: “I ragazzi non sono macchine, dopo mesi di infortunio non puoi tornare subito ad altri livelli”. Umani, troppo umani. Allenatori-psicologi: Juric e Allegri, due modi diversi di tirare fuori energie mentali dai loro ragazzi.

Juric e il derby dell'amore

Juric fa appello al sentimento. Serve spirito da giovanili: detto fatto con Buongiorno, torinese e granata, e ragazzi venuti su dal vivaio come Singo e Adopo. Per gli altri, battesimo per immersione al Filadelfia. “Serve amore per tornare ad avere spirito d'appartenenza”. Davanti, senza Vlasic, spazio a Karamoh. In mezzo, la grande occasione per Ilic. “Ha enormi margini di miglioramento, ma serve tempo. Anche perché viene da un infortunio secondo me non ben curato, per la troppa voglia di andare al Mondiale”.

Allegri tra breve e lungo periodo

Allegri si richiama invece alla ragione, ai numeri. “C'è un mini-obiettivo: superare il Bologna. E uno di fondo: arrivare tra le prime quattro coi punti fatti sul campo”. Dubbio in mezzo: senza Locatelli, in teoria dovrebbe esserci spazio per il fin qui deludente Paredes. Max su di lui, al solito, fa catenaccio: “Leandro ha fatto partite buone e meno buone, e ha anche giocato parecchio”. Occhio allora al giovane Barrenechea, la possibile sorpresa di questo derby. Mentre, a destra, con entrambe le difese a tre, Allegri dovrebbe giocarsi la carta Cuadrado.

Le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Barrenechea, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Schuurs, Djidji; Rodriguez, Ilic, Adopo, Singo; Karmaoh, Miranchuk; Sanabria.