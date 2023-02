Juventus, Vlahovic vuole un altro derby da protagonista

servizio di Davide Lessi

A Nantes, forse con qualche mugugno, è partito dalla panchina. Ma martedì Dusan Vlahovic sarà uno degli uomini più attesi del derby. L'ultima sfida con i granata porta la sua firma: era il 15 ottobre scorso e al 74' si avventò su un colpo di testa di Danilo piazzando la zampata vincente all'Olimpico. L'attaccante è il miglior marcatore della Juve con 10 centri stagionali in 22 partite. E ieri, dopo l'allenamento di fronte a 200 tifosi invitati alla Continassa, si è fermato mezz'ora in più per una seduta personale tecnico-tattica con mister Allegri.

Ieri si è rivisto anche Federico Chiesa, che ha iniziato la sessione con il gruppo, per poi svolgere un allenamento personalizzato su un altro campo. A meno di sorprese, dovrebbe essere della partita. Se fosse così, per la prima volta nella stagione, Allegri potrebbe mettere nella lista dei convocati tutte le sue stelle più brillanti: Pogba, che ieri si è allenato con il gruppo, un Di Maria in stato di grazia, Vlahovic e appunto Chiesa. Ancora indisponibili gli infortunati Milik e Miretti. E anche Locatelli non vivrà le emozioni del derby perché squalificato.