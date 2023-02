"La favola mia", a teatro con Panariello

Sold Out per Giorgio Panariello al teatro Coloseo di Torino. Lo spettacolo dal titolo "La favola mia" che tra risate, irriverenza, attualità e grandi classici porta in scena un racconto intimo, delicato, in cui l'attore si mette a nudo.

"Più Giorgio che Panariello, la gente è abituata a conoscere Panariello con i personaggi, invece racconto Giorgio - dice il comico - le sue ambizioni, le sue aspirazioni da ragazzino dove ha incontrato quei personaggi che poi sono diventati i miei compagni d'avventura

E così si scopre il piccolo Giorgio cresciuto dai nonni in una Versilia del boom economico e con già un sogno nel cassetto.