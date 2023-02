La grande rimonta di Novara, battuta Busto Arsizio al Tie break

Novara porta a casa due punti dal Derby del Ticino contro Busto Arsizio, ma che fatica! Vittoria al tie break in una partita iniziata dalle ragazze di coach Lavarini decisamente con il piede sbagliato. troppi errori e poca lucidità nel primo set che finisce 17 - 25 per le ospiti lombarde. Anche il secondo parziale non inizia al meglio per le piemontesi che devono andare sotto 2-9 prima di avere un sussulto di orgoglio riportando la partita in parità. Il terzo set di nuovo avanti Busto Arsizio 25 - 23 e poi ancora la scossa delle novaresi 26 - 24 Al tie break le azzurre partono bene e riscono a chiudere 15-10. Miglior giocatrice dell'incontro la schiacciatrice Caterina Bosetti.

Due punti guadagnati ma anche uno perso in questa faticosa rimonta e ovara perdere contatto con la cima della classifica guidata da Conegliano con 44 punti e una partita in meno. Novara è a quota 38.