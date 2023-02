La Lachera a Rocca Grimalda, danzando con gli sposi

La giornata conclusiva del carnevale 2023 di Rocca Grimalda comincia la mattina di domenica 12 febbraio al Museo della maschera, con la vestizione del “Pulgenella Castiglionese” di Castiglione Messer Marino, in provincia di Chieti. Nel pomeriggio lo stesso gruppo abruzzese sfilerà nel borgo: sono ospiti di un carnevale che ogni anno accoglie un gruppo italiano o estero, che a sua volta ricambia l'ospitalità e dona una propria maschera o un proprio costume, arricchendo la collezione del museo. Proprio in queste sale incontriamo un gruppo proveniente da Allein, in Valle d'Aosta: vent'anni fa donarono la loro maschera carattaristica, la “landzetta”.

La Lachera di Rocca Grimalda è un corteo nuziale che ricorda un mito del Medioevo, fatto in realtà mai accaduto: la ribellione contro un signore locale che esigeva lo ius primae noctis, cioè di abusare di una giovane neosposa la prima notte di nozze della coppia, ma a quanto sembra il carnevale ha origini ancora più antiche.

Ogni anno tutta la comunità si mobilita nell'organizzazione affidata all'associazione La Lachera. Che coinvolge tanti giovani, eredi della tradizione portata avanti da nonni e genitori. Un gruppo che si allarga anche a chi non è del paese.

Dopo la festa di sabato, la domenica prevede l'ultima tappa della questua, una raccolta beneaugurante. Nel pomeriggio parte invece il corteo finale nel borgo, con la sfilata e i balli in maschera. I protagonisti principali sono gli sposi e i lachè, allegri e dispettosi servitori. La “Lachera” è la loro danza.

La Lachera è tornata dopo due anni di stop per Covid. Ora si pensa già alla prossima edizione, mentre il sindaco è al lavoro per un altro appuntamento tra primavera ed estate, con data ancora da definire, quando arriverà in visita il principe Alberto II di Monaco la cui famiglia, Grimaldi, ha governato nella località per oltre due secoli.

nel servizio interviste a: Mariano Di Stefano, presidente associazione “Lu Pulgenell” di Castiglione Messer Marino (Chieti); Veronica Scarsi, guida Museo della maschera di Rocca Grimalda; Lori Robbin, presidente Pro Loco Comité Carnaval d'Allein (Valle d'Aosta); Petra Ivaldi, contadina del corteo; Lucrezia Gualco, sposa della Lacchera; Marco Barbato e Marco Perfumo, lachè; Alessio Barisone, sposo della Lacchera; Giorgio Perfumo, presidente associazione La Lacchera; Enzo Cacciola, sindaco di Rocca Grimalda