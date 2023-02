Il procuratore Francesco Saluzzo: "Cospito deve restare al 41 bis"

Per la Procura generale di Torino, l'anarchico Alfredo Cospito deve rimanere al 41 bis.

E' questo il contenuto del parere inviato nel pomeriggio al ministero della Giustizia. Diciassette pagine in cui il procuratore generale torinese Francesco Saluzzo dà parere contrario alla revoca del carcere duro a cui l'anarchico pescarese, in sciopero della fame da 106 giorni contro questo regime di detenzione, motivato dai contatti che Cospito - anche dalla cella - manteneva con la galassia anarchica. Nei giorni scorsi il trasferimento dalla struttura di Sassari a quella di Opera (Milano), più adatta alle sue condizioni di salute precarie.

Cospito sta già scontando una condanna per attentati di matrice anarchica ed è tuttora a processo a Torino per due bombe alla scuola carabinieri di Fossano nel 2006. Il suo legale ha fatto ricorso contro il 41 bis sia in Cassazione - dove la discussione è stata ulteriormente anticipata al 24 febbraio - sia interpellando direttamente il ministro Nordio. Di qui la richiesta di un parere alla procura generale di Torino e anche alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo: che però dà un'indicazione più sfumata: Cospito - dice - può restare al 41 bis ma anche tornare in regime di alta sicurezza con tutte le dovute cautele. Un parere che rimette la questione nelle mani del ministro.

Che ieri in un'informativa urgente alla Camera aveva fatto trasparire una linea dura. Parlando in generale del 41 bis aveva definito "inesistente" la possibilità di cambiare la legge. "Apriremmo la diga - ha detto il Guardasigilli - alle pressioni degli altri detenuti nella stessa condizione".