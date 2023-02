"La Sindone di Torino", guarda il primo episodio

Quattro puntate dedicate a quel telo custodito nella Cattedrale di Torino che continua a interrogare al tempo stesso sia il mondo della scienza sia quello della fede. La prima, qui disponibile, si intitola “Il mistero dell'immagine”.

“La Sindone di Torino”, il regista è Omar Pesenti, è un progetto crossmediale, anche in versione podcast, prodotto da Officine della Comunicazione in collaborazione con l'associazione culturale Officina e Territorio e con la Diocesi di Torino. E con il sostegno di Fondazione CRT.

“Credo che gli scienziati abbiano provato un forte interesse nei confronti della Sindone - ha detto l'arcivescovo di Torino, monsignor Roberto Repole , durante la presentazione del progetto - precisamente perché da duemila anni c’è nel mondo il racconto di Gesù Cristo. Se non ci fosse stato questo racconto, se non ci fosse stata la testimonianza dei primi discepoli e della Chiesa vivente di Cristo morto e risorto penso che la stessa scienza non avrebbe avuto così grande interesse ad occuparsi di un telo come quello sindonico”.

All’intervento dell’arcivescovo è seguito quello del professor Gianmaria Zaccone, direttore del Centro di Studi sulla Sindone, che ha rievocato la storia di un’immagine sempre vissuta sulla delicata linea di demarcazione tra la scienza e la fede, facendo riferimento alle ricerche effettuate negli anni da studiosi appartenenti a vari ambiti disciplinari.

“La Sindone, sin dalla sua comparsa si è connotata per l’immagine del corpo di un crocefisso impressa sul Telo, le cui caratteristiche rimandano in maniera suggestiva alla narrazione evangelica della Passione e morte di Gesù. Per tale sua caratteristica di immagine si rende necessario che possa essere vista al fine di esprimere il suo significato. A parte dunque coloro che avevano il privilegio di poterla osservare da vicino, per tutti gli altri era necessario diffonderne la conoscenza. E così gli strumenti a disposizione che nel tempo si sono evoluti sono stati utilizzati: dalle fusioni, all’arte della stampa per arrivare alla fotografia e poi all’informatica. Veicolando in maniera differente sempre lo stesso messaggio: il sacrificio salvifico del Figlio di Dio. Così oggi non poteva che essere il mondo della rete a continuare tale diffusione. Per questo la lodevole iniziativa che oggi presentiamo”.