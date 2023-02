La spinta dei tifosi del Toro in vista del derby

La pioggia e il freddo non hanno fermato la passione Toro. Allo stadio Filadelfia il tifo organizzato, ma anche tante famiglie, per un allenamento a porte aperte da tutto esaurito. Obiettivo sostenere la squadra in vista del derby di martedì sera.

Dalla seduta una buona notizia per il centrocampo granata. Ricci si è allenato regolarmente con gli altri compagni. A Juric spetterà la scelta se buttarlo nella mischia sin dall'inizio.