L'allarme della procuratrice di Ivrea: "I cittadini hanno una possibilità su tre di avere giustizia"

C'è una procura, in piemonte, in cui la crisi endemica di personale che affligge e rallenta la giustizia italiana ha raggiunto livelli più gravi della media, quella di Ivrea. Una procura costretta, adesso, ad arruolare volontari dei carabinieri e del personale in congedo per fronteggiare le carenze.

Nel servizio, l'intervista a Gabriella Viglione, procuratrice capo di Ivrea.