La sete delle Langhe. Le colline del vino alle prese con la carenza di acqua

Due anni di siccità, si colgono nei dettagli. E nel colpo d'occhio delle colline di Langa. Come a Treiso, terra del Barbaresco.

Di vitigni d'eccellenza avvolti in uno scenario lunare. In un'annata normale in questo periodo, spiegano i tecnici che seguono i pregiati cru della zona, ci dovrebbe essere un tappeto erboso che copre tutto il vigneto. L'altra anomalia molto importante è il poco legno di potatura dovuto allo scarso accumulo da parte della pianta di sostanze nutritive

Segnali che fanno temere per la prossima annata del vino se lo stress idrico continuerà. Ma il cambiamento del clima, ha già prodotto altri effetti. Come nel vigneto di Barbaresco piantato dodici anni fa che abbiamo visitato, con la migliore esposizione sulla carta, quella a sud. Oggi sofferente, a causa dell'eccesso di calore.

E se oggi, in zone una volta trascurate per la loro collocazione geografica e l'esposizione in ombra, si producono ottime uve proprio grazie al mutare delle condizioni climatiche, nelle Langhe si torna a ragionare - come ai tempi della vita in cascina - di come conservare al meglio ogni goccia. Senza sprecare nemmeno l'acqua delle fontane collegate allo storico acquedotto delle Langhe. Lo racconta la storia del comune di Diano d'Alba.

Le terre strappate alla “Malora” grazie al vino e al paesaggio attendono la pioggia e intanto riflettono sulla necessità inedita - nel futuro prossimo - di dover irrigare le vigne. Creare invasi, tra le dolci terre Unesco, e reperire l'acqua non è però scontato.

Nel servizio di Martino Villosio, con il montaggio di Paola Messina, le interviste in ordine di apparizione a: