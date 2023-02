Lo smog soffoca anche il Nord-Est del Piemonte

Limitazioni al traffico a causa della cattiva qualità dell'aria, un problema ormai cronico in Piemonte. Non solo a Torino, ma anche in altre zone di pianura. Le condizioni di alta pressione impediscono il ricambio d'aria situazione ideale per aumentare le concentrazioni delle polveri sottili e degli inquinanti. In questi giorni va meglio in pianura rispetto all'area metropolitana di Torino.

Nel servizio l'intervista a Jacopo Fogola, direttore Arpa Piemonte Nord-Est