Lungo lo Scrivia manca l'acqua anche per i residenti

Un rigagnolo d'acqua: a questo è ridotto il letto del torrente Scrivia. Solo due anni fa qui c'era stata un'alluvione, invece ora le prospettive, soprattutto per il settore agricolo, sono già critiche a causa della siccità. Le difficoltà riguardano anche gli approvvigionamenti idropotabili, nelle abitazioni non raggiunte dall'acquedotto.

In tanti hanno seminato il grano, ma in quest'area si rischia di non poter più pensare a mais, pomodori e cipolle come una possibile alternativa. E anche se siamo ancora in inverno, si invoca una sola cosa: la pioggia.

Nel servizio le interviste a: Cristiano Pisa, residente frazione Ova Due (Castelnuovo Scrivia); Paola Maria Sacco, presidente Confagricoltura Alessandria; Roberto Bassi, agricoltore