Ritratto di Mattia Casse: "Un trattore con tanti cavalli"

"A diventare quello che è, non lo so però la voglia di fare, la grinta, la costanza quella l'ha sempre avuta". Parole di Ermes Stefanini, ex presidente Polisportiva Oulx, località dove ricordano Mattia Casse quando ragazzino correva dietro a un pallone. Vent'anni dopo lo sport è un altro ma la grinta è rimasta la stessa. Ce lo raccontano salendo anche un migliaio di metri più su, a Sestriere, quota 2 mila.

Alberto Casse, zio di Mattia ed ex ct di sci: "Il punto forte di Mattia è che non molla mai, è un trattore. Il simbolo suo, l'ha scelto lui ma è giusto, un trattore. E' proprio un trattore con tanti cavalli". Le parole di Alberto Casse, zio di Mattia e già commissario tecnico di sci alpino sono la fotografia di una tenacia che ha portato Mattia Casse a conquistare il primo podio in coppa del mondo a 32 anni compiuti. Da eterna promessa dello sci a campione vero, finalmente. Ancora suo zio: "Il problema di Mattia è che nella sua carriera sciistica ha sempre avuto un po' di sfortuna. quando stava andando molto forte e poi ecco un incidente".

Ma questa stagione, condita da altri due podi sembra davvero benedetta. Tant'è che all'Italia una medaglia ai mondiali francesi potrebbe arrivare proprio da questo outsider, nato a Moncalieri e cresciuto a Oulx. Figlio d'arte, di quel Alessandro, campione di chilometro lanciato di sci nel 1971: "Vedendo Sandro -continua lo zio- che andava a sciare tutti i giorni perché faceva l'alleanatore tutti i giorni anche lui praticamente è nato sullo sci Mattia"

"Sandro purtroppo non c'è più, è mancato un anno fa -conclude lo zio-. Sicuramente oggi gli direbbe continua così, tieni duro non mollare e vedrai che il risultato arriva, come gli ha sempre detto d'altronde tutta la vita".