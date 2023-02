Neve e freddo non fermano il flusso di migranti verso la Francia

Restano in carcere a Cuneo i due presunti passeur arrestati ad Argentera mentre trasportavano 39 migranti a bordo di un piccolo furgone. A notare il gruppetto di persone stipate dentro il mezzo che cercava di valicare il Colle della Maddalena la sindaca del paese Monica Ciaburro che ha allertato i Carabinieri che li hanno poi fermati. Vista la temperatura il gruppo è stato ospitato nella pasticceria del paese.

In questi giorni, il Colle della Maddalena è chiuso per neve ma il fenomeno dei migranti che tentano di raggiungere la Francia dalla Valle Stura di Demonte è in crescita costante. A dicembre il primo episodio con sei migranti abbandonati nella bufera. Il timore è che qualcuno prima o poi rischi di la vita sfidando freddo e neve.

Servizio di Jacopo Ricca, intervista a Alessandro Bertaina, titolare della pasticceria di Argentera.