Mutui e inflazione alle stelle, i consigli delle associazioni dei consumatori

L'allarme arriva dalla Fabi, il sindacato dei bancari: con il nuovo rialzo dei tassi di interesse deciso a febbraio dalla Bce, i mutui rischiano di diventare insostenibili. Aumenti record sulle rate sono già una realtà, come testimoniano i casi sul tavolo delle associazioni dei consumatori. Tra le opzioni, per i clienti, quella di chiedere una rinegoziazione del mutuo, ad esempio spalmandolo su più anni. Ma il caro mutui si inserisce in una tempesta perfetta, tra inflazione, in Piemonte al 7.5 per cento su base annua, e gli aumenti delle bollette.

Nel servizio l'intervista a Silvia Cugini, presidente Adoc Piemonte