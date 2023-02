La neve attesa per domenica in Piemonte. Anche a basse quote

Neve in Piemonte. Pochi millimetri di pioggia sul Piemonte, in questi giorni. Quantità irrisorie, per la titanica impresa di placare la sete che ormai da mesi attanaglia la regione. Ma il colpo di scena è atteso per la giornata di domenica. L’aria artica in arrivo dal nord, unita a un vortice di bassa pressione che si sta creando sul Golfo del Leone e che farà spirare venti di scirocco, potrebbe infatti costituire il cocktail ideale per qualcosa di inaspettato: nevicate abbondanti, anche a basse quote, in tutto il Piemonte, nelle giornate di domenica, lunedì e martedì. E’ ancora presto per elaborare previsioni più precise, ma le condizioni ci sono tutte affinché possa verificarsi una nevicata – addirittura – storica. I Comuni si preparano. Il turismo, in montagna, spera.