Olimpiadi invernali 2026 a Torino, decisione rimandata

Il sogno di rivedere il Lingotto con i cinque cerchi olimpici non è ancora svanito. La cabina di regia per Milano-Cortina 2026 convocata a Venezia non ha sciolto i dubbi. Di certo c'è che tra le opere progettate tra Lombardia e Veneto per accogliere le olimpiadi invernali manca ancora quella dedicata al pattinaggio di velocità. Con un investimento di poco superiore ai 10 milioni di euro per riadeguarlo, l'Oval potrebbe ospitare le gare dello speed skating. Ecco perchè la soluzione Torino, ha confermato il Ministro per lo sport Andrea Abodi, è ancora percorribile.

La proposta di Fiera Milano di costruire una pista a Rho ha il vantaggio della localizzazione, ma non dei costi: la stima parla di alcune decine di milioni di euro. Tra un mese Ministeri e organizzatori torneranno a riunirsi e ci sarà un quadro economico più chiaro sulle infrastrutture da realizzare. L'inflazione e i ritardi sul cronoprogramma potrebbero essere l'arma in più per i sogni torinesi.



Intervista a: Andrea Abodi, Ministro per lo sport