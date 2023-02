L'appello di Marco, abbandonato 25 anni fa all'ospedale di Rivoli: "Cerco i miei genitori naturali"

Marco Parolin sfoglia, nell'album che ha portato con sé, la storia di una vita. Foto e ricordi, ma anche il vuoto che precede una data. Trentun luglio 1998. Un bambino, quel giorno, venne ritrovato abbandonato all'Ospedale di Rivoli come raccontò anche il nostro tg regionale in un servizio del 5 agosto.

“Pesa sette chili e dovrebbe avere circa cinque mesi. Prima di lasciarlo sul pianerottolo del reparto di ginecologia - raccontava la voce di Maurizio Menicucci -la mamma lo ha vestito con cura e forse con un ultimo gesto d'amore che lascia intuire il dramma di un distacco imposto”.

Seduto su un panchina al Parco della Tesoriera, Marco ha guardato per la prima volta il servizio - recuperato dalle nostre Teche Rai di via Verdi - insieme a noi. E concorda. “Potevo finire ovunque, sono stato lasciato all'interno di un ospedale. Quello di cui sono convinto è che ci sia stato dietro un forte gesto di amore. Tutta questa storia la vedo molto a protezione di me, come il fatto che nessuno mi abbia cercato in venticinque anni”.

Nessun rancore, ci spiega, solo un desiderio che lo assilla. Di completare la propria storia, risalire fino alle radici della propria identità. Sempre più spesso, ci rivela, torna la sera in auto insieme alla sua compagna davanti all'ospedale in cui venne abbandonato. E sosta a lungo davanti a quella pagina bianca, nel proprio passato.

“L'ho fatto anche nelle ultime sere. Perché stando lì davanti riesco a immedesimarmi di più nella testa della persona che ha compiuto questo gesto”.

Marco Parolin una famiglia l'ha avuta, due genitori adottivi che ricorda con infinito affetto. Li ha persi entrambi, ancora giovanissimo, nel giro di pochi anni tra il 2008 e il 2011. Nonostante gli urti dolorosi della vita, oggi è un giovane uomo di 25 anni con un lavoro da informatico che sfoglia con dolcezza commossa l'album di foto e piccole frasi, scritto dalla mamma adottiva Laura per lui. L'amore di una famiglia vera c'è stato ed è racchiuso lì. Quello che mancava era un tentativo. Di rispondere alla domanda, che non lo abbandona.

“Sono pronto a tutto, qualsiasi cosa venga fuori comunque mi piacerebbe conoscere le mie origini. Almeno capire se c'è ancora qualcuno che sa e che quel giorno ha visto qualcosa. Perché il cerchio da dove arrivi, e quali sono le tue origini. prima o poi devi chiuderlo”.



Nel servizio di Martino Villosio, con montaggio di Dario Fogu, l'intervista e l'appello di Marco