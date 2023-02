Tutta la Scala in piedi per Paolo Conte, alla sua "prima" nel tempio milanese della lirica

Mai prima d'ora. E qualche polemica non poteva certo mancare. Messa a tacere da una standing ovation che rimarrà nella storia de La Scala di Milano. Paolo Conte ipnotizza il pubblico, che gli tributa più di un'ovazione, culminata con un unico bis , 'Via con me', con tutto il teatro in piedi a cantare e battere le mani.

Prima che si apra il sipario parte il primo applauso, sentito, quasi di incoraggiamento, dopo le critiche di questi giorni che accusavano il cantautore astigiano di 'profanare il tempio della lirica'.

Ad accompagnare il cantautore astigiano l'orchestra di undici elementi da cui non si separa mai. Ma sul palco c'è solo lui.