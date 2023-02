In due giorni 15 nuovi casi di peste suina. Il virus si avvicina agli allevamenti emiliani

Dai boschi di Carrega Ligure, nell'Alessandrino, si osserva il confine con l'Emilia Romagna: insieme ai pochi chilometri di distanza, si contano i casi di peste suina africana, saliti a tre con gli ultimi aggiornamenti solo in questo Comune. Segnale di un virus che avanza, ormai diversi chilometri oltre la barriera anti cinghiali ancora in fase di completamento in Piemonte e pericolosamente prossimo alla Regione di massima vocazione suinicola, quell'Emilia da proteggere a ogni costo, con i suoi allevamenti.

Se ne parla da tempo, così come del pericolo per il distretto Cuneese. I casi, però, continuano nel frattempo ad aumentare. Altri quindici, tra Piemonte e Liguria, comunicati tra 20 e 21 febbraio. Oltre a Carrega, i Comuni della nostra Regione in cui le ultime carcasse sono state trovate sono Borghetto Borbera, Grondona, Morbello. In tutto, da quando è iniziata l'emergenza un anno fa, siamo a 242 casi in Piemonte, 121 quelli liguri.

In espansione a Est come a Ovest, tanto che la zona rossa di restrizione è stata nel frattempo estesa ad alcuni Comuni dell'astigiano e a due del Piacentino, proprio a ridosso del confine con la Liguria. Una progressione davanti alla quale si tornano a invocare abbattimenti più incisivi e massicci, almeno nella zona di cuscinetto intorno a quella delimitata dalla barriera anti peste dentro la quale - ha più volte ribadito il commissario straordinario all'emergenza Angelo Ferrari - non si può cacciare pena il rischio di diffondere maggiormente il virus. E andrebbe invece incentivata la ricerca attiva delle carcasse. Ma con quali risorse, e da parte di chi? Domande, polemiche e dibattiti che proseguono, in perfetta simmetria con la crescita dei casi di Psa.

