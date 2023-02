Peste suina debellata in tre anni: l'impegno del nuovo commissario

“Dovremo essere molto contenti se in un triennio riusciremo ad eradicare praticamente la malattia”: è questo l'impegno del nuovo commissario straordinario alla peste suina africana Vincenzo Caputo, direttore dell'istuto zooprofilattico di Umbria e Marche. L'obiettivo dunque è tracciato ma la partenza è da quota 400, come i casi riscontrati dall'inizio dell'emergenza.

Nasce di qui la nomina di un nuovo commissario prudente, nel rispondere alla domanda su cosa non abbia funzionato finora mentre mondo agricolo filiera suinicola invocano subito un vero piano di abbattimento dei cinghiali. "Io sono fortemente convinto che avere una componente pubblica di uomini e donne specializzata sarà una delle priorità che sottoporrò al decisore politico - ha aggiunto Caputo -. Bisogna capire che qualche volta il mondo del volontariato della caccia può rappresentare uno straordinario strumento di bioregolazione qualora venga ben coordinato dalla parte pubblica con regole di ingaggio molto chiare".

Prudenza dal commissario sulla grande rete anti-cinghiali quasi ultimata intorno all'area infetta voluta dal suo predecessore, spesso attaccato per la scelta di non puntare invece sugli abbattimenti massicci. "Non mi sento di accettare questa critica perché non è così - ha spiegato Angelo Ferrari, direttore dell'istituto zooprofilattico di Piemonte e Liguria ed ex commissario alla peste suina -. Ho seguito le indicazioni del gruppo degli esperti che dicevano che all'interno della zona di restrizione, dove c'era il virus, non si poteva andare a caccia".

Cacciare in zona infetta, magari in braccata, con i cani come chiedono i cacciatori, può portare all'estensione del virus ben oltre i suoi confini. Su questo aspetto il nuovo commissario sembra pensarla come il precedente. Si punterà su altro: più abbattimenti fuori dalla zona rossa, mentre all'interno le deroghe sui divieti alle attività outdoor concessi dalle Regione Piemonte e Liguria per venire incontro alle proteste dei territori dovrebbero lasciare il posto a una nuova stretta.

Servizio di Martino Villosio, montaggio di Enrica Politano. Interviste a Vincenzo Caputo, nuovo commissario straordinario alla peste suina africana, e Angelo Ferrrari, ex commissario straordinario alla peste suina africana.