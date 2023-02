Pilar Fogliati sfida i suoi miti: "Io come Verdone? Ma magari". A Torino presenta il suo Romantiche

Da torinese d'adozione, prima come protagonista della serie Rai “Cuori” e poi da madrina del Torino Film Festival, Pilar Fogliati non poteva non concedersi all'abbraccio dei tanti fan e amici all'anteprima di “Romantiche”, il suo primo film da regista, presentato venerdì 3 febbraio al cinema Massaua.

Nella pellicola, in sala dal 23 febbraio, l'attrice romana, nata però proprio in Piemonte ad Alessandria, è interprete dei quattro personaggi principali, ma anche sceneggiatrice e regista. E il paragone, inevitabile, è con un mostro sacro della comicità Italiana, come Carlo Verdone. Al raffronto impegnativo risponde: “Ma magari, è un mio mito”.

Ad accompagnare Fogliati in questa avventura uno che con Verdone, ma anche con altri maestri della risata come Leonardo Pieraccioni e Francesco Nuti ci ha lavorato, Giovanni Veronesi, presente in sala insieme all'attrice: “Pilar ha la stessa forza di queste figure. E scrivere con lei questo film mi ha fatto rivivere le stesse esperienze avute con loro”.



Nel servizio le interviste a Pilar Fogliati, attrice e regista di "Romantiche", e Giovanni Veronesi, sceneggiatore e produttore.