Polvere di Luna per raffreddare la Terra

Il progetto pare stravagante, ma la proposta di mantenere la terra fresca con una spruzzata di polvere lunare arriva da astrofisici che lavorano in atenei di peso: l''Università dello Utah e l'Harvard-Smithsonian Center. Gli scienziati, che propongono una soluzione di geo ingegneria al riscaldamento climatico, sono partiti dall'analisi del punto di Lagrange Terra-Sole L1, uno dei punti scoperti dal matematico del 700, in cui l'attrazione gravitazionale dei due corpi celesti si bilanciano e pertanto se si interpone un oggetto mantiene una posizione stabile. Poi hanno considerato cosa interporre: il materiale. Hanno deciso per la polvere di luna i cui granelli hanno dimensioni e composizione ottimali per disperdere efficacemente la luce solare lontano dalla Terra. Infine i calcoli: una piccola nuvola di polvere lunare tra sole e Terra sarebbe sufficiente ad attenuare fino quasi al 2% i raggi solari. E fin qui tutto magnifico. Peccato che l'impresa comporterebbe estrarre tonnellate di polvere dalla luna, setacciarla, caricarla su un dispositivo balistico e spararla nel punto di Lagrange, dove magari posizionare anche una nuova nuova stazione spaziale con a bordo le bombe di polvere da lanciare di tanto in tanto. Da decenni si susseguono vari progetti di scudi solari, ma sono molti gli scienziati scettici. Alcuni dicono: armeggiare con la geo ingegneria è pericoloso, altri affermano che è una distrazione inutile rispetto all'urgenza di contrastare il riscaldamento climatico, per altri ancora permette alle nazioni che più inquinano di trovare scuse per non smettere.