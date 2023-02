Quando il turista non ricicla. Il caso di Prato Nevoso

Prato Nevoso, frazione di Frabosa Sottana, 200 residenti che nel weekend diventano migliaia, che abitano o affittano le 8 mila seconde case per sciare sui 120 chilometri di piste. Nei picchi delle vacanze di natale o estive si arriva fino a 30 mila abitanti. Molti dei villeggianti non fanno la raccolta differenziata: viene così prodotta una quantità enorme di rifiuti che però non viene divisa. Un milione e 568 mila chili di spazzatura raccolti nel 2021: che poi viene suddivisa sulla popolazione e automaticamente crea una produzione pro capite altissima.

Questo, come altri piccoli Comuni, fatica soprattutto per le risorse limitate: i consorzi sibi in grado di erogare un servizio per i pochi residenti ma si trovano in difficoltà a fronteggiare le necessità di smaltimento della spazzatura di migliaia di persone in più.

Servizio di Federica Burbatti. Interviste a Adriano Bertolino, sindaco di Frabosa Sottana, Gino Brenco, presidente commercianti e proprietari immobiliari.