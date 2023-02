Quattromila canottisti fra agonismo e solidarietà

D'inverno sul Po da quarant'anni per la gran fondo remiera, fra le più antiche d'Italia come la società organizzatrice l'Esperia, un canottaggio italiano nasce sul po e dà il via alla stagione remiera (dei remi) con le giovani promesse che vengono a cullare i sogni sull'acqua.

Manifestazione che si allarga per il numero dei partecipanti e trasforma un tranquillo weekend sul Po in un frenetico via vai di 4000 atleti, 100 club remieri di cui 27 stranieri e si allarga dalla competizione sull'acqua all'aiuto ai più deboli ai disabili con le regate pararowing perché il canottaggio aiuta l'inserimento.

E l'anima sociale del canottaggio porta sul Po per la prima volta la coppa “SostieniCandiolo”, a favore della ricerca sul cancro facendo appello al cuore dei torinesi che batte al ritmo dei remi.