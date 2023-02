Una notte coi carabinieri, tra rapine e minacce, per rendere sicura la movida

Sono giovanissimi e agiscono in gruppi che si formano sul posto e poi, in pochi secondi dopo aver colpito, si separano per far perdere le tracce. Scelgono luoghi affollati come quelli della movida torinese per agire e portare via quel che riescono, dai cellulari ai giubbotti, ma anche i monopattini elettrici.

Nella notte, tra sabato 4 febbraio e domenica 5 febbraio, decine di carabinieri hanno monitorato le zone della movida: in poche ore sono state arrestate due persone e denunciate altre tre. I più giovani hanno 14 anni, sono italiani, e per portare via una sigaretta elettronica a un 18enne in via Cavour lo hanno minacciato e circondato, insieme ad altri che sono scappati, e minacciato. Scena simile in via Pietro Micca: qui un 18enne, insieme a un complice che è riuscito a scappare, ha rapinato, minacciandolo con un coltello un altro giovane: gli avrebbe preso il giubbotto di marca, un monopattino a noleggio e 12 euro. l'intervento dei militari ha permesso di recuperarli e arrestare il giovane. Nelle stesse ore in Via Verdi è finito in manette un cittadino marocchino di 32 anni per lo scippo di uno smartphone, mentre un 23enne ha provato a fare lo stesso in piazza Vittorio, minacciando con un coltello una ragazzina. I militari però l'hanno bloccato.

Questi gruppi passano ore e ore tra i parapetti che sovrastano i Murazzi e le panchine di piazza Vittorio: per ingannare l'attesa alcuni gettano ghiaccio, bottiglie e altri oggetti sui loro coetanei che, di sotto, aspettano di entrare nei locali. Questa sembra la dinamica che due settimane fa ha portato allo scellerato gesto che inchioda in un letto dell'ospedale Cto, Mauro Glorioso, lo studente di Medicina 23enne, colpito da una bici elettrica lanciata sulla folla dei Murazzi. Ora è sveglio, ma le sue condizioni restano gravi e i carabinieri stanno lavorando per mettere le manette ai tre che l'hanno fatto finire in coma per 13 giorni.