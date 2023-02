Ratavoloira vola sempre più lontano e conquista Hollywood

Ratavoloira vola sempre più in alto. Si lascia alle spalle la Mole, sorvola l'Atlantico e conquista Hollywood. Il film Made in Torino che rende omaggio a Batman e gli costruisce intorno un supereroe che parla stretto piemontese, ha vinto il premio come miglior cortometraggio fantasy ai prestigiosi Annual Awards dell'Indie Short Fest di Los Angeles, manifestazione dedicata al cinema indipendente.

L'emozione più grande è stata quella di vedere il piemontese valorizzato a Hollywood - commenta il regista e attore Giulio Maria Cavallini -. Quello che ci siamo portati a casa è un calore immenso da parte di un pubblico che era composto anche da addetti ai lavori. Che hanno particolarmente apprezzato questoa dimensione personalizzata di questo loro genere, come quello dei film di supereroi.