Oltre il Dna: la materia oscura e le pieghe del genoma che spiegano i tumori

Andrea, ricercatore e cittadino del mondo, dopo anni a Cambridge è tornato a casa. Magda, polacca specializzata in Svezia, è volata di nuovo all'estero. Entrambi lavorano allo Human Tecnopole di Milano. Lui, biologo computazionale con la passione per l'astrofisica, esplora la materia oscura dei tumori. Lei ha portato in valigia i 2 milioni di euro della borsa europea ERC, vinta per studiare il posizionamento del Dna nel nucleo. Andrea Sottoriva non lavora tra provette e vetrini: dirige il centro di Biologia computazionale, dove biologi, informatici e matematici processano milioni di dati con l'intelligenza artificiale. Ha pubblicato - evento raro - due diversi studi a sua firma nello stesso numero di Nature sui tumori del colon retto. Si è chiesto: perchè tumori geneticamente simili - ad esempio un polipo benigno e un carcinoma recidivo - hanno un comportamento così diverso? Deve esserci nella cellula cancerosa - come nello spazio in astrofisica - una materia oscura invisibile alla lente genetica. Un'incognita, quella X tracciata sulla lavagna, che spieghi la progressione di tumori non causata da mutazioni del Dna. A cure oggi impensabili punta anche Magda Bienko, quando nel suo laboratorio si arrovella sulla posizione che l'elica del Dna assume nel nucleo, ripiegandosi su sè stessa: solitamente al centro, a volte più spostata verso la superficie. E allora tutto cambia: si rischiano malfunzionamenti cellulari e malattie. Che Magda immagina di evitare riportando il Dna "nella giusta piega". Andrea e Magda continuano a studiare. Un giorno qualcuno trasformerà le loro intuizioni in cure.

Andrea Sottoriva, responsabile del centro di Biologia Computazionale dello Human Technopole Milano

Magda Bienko, capo ricerca del centro di Genomica Funzionale dello Human Technopole Milano



