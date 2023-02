Gas nel sottosuolo, il rischio esplosione era noto

Cantiere Vallemme, comune di Voltaggio, qui è già stata ultimata la cosiddetta finestra, una galleria da 1.623 metri che intercetta in perpendicolare il tracciato del Terzo Valico. Qui poi è iniziato lo scavo dei due tunnel con direzione Milano e Genova per farli congiungere con i tratti realizzati dai cantieri a nord e a sud. La zona è problematica e non poco.

Poco più a nord le rocce instabili hanno bloccato il lavoro delle talpe e imposto un approfondito studio geologico per determinare con che tecniche andare avanti nello scavo. Proprio a Vallemme poi è conclamata la presenza di rocce grisutose: non un'anomalia per l'Appennino italiano. Le montagne al loro interno intrappolano anche ingenti quantità di metano che se intercettato dagli scavi può esplodere quando raggiunge una concentrazione tra il 5% e il 15% dell'atmosfera del cantiere.

Il problema è noto tanto che sono previsti l'impiego di attrezzature in assetto anti-deflagrante e procedure speciali per la gestione del rischio esplosione, dovuto alla presenza di gas metano nel sottosuolo, dice infatti il sito ufficiale del Terzo Valico. In sede di gara, la gestione del rischio e gli opportuni accorgimenti da prendere una volta partiti i lavori vennero affidati alla società Serengeu.

I tecnici del Ministero delle Infrastrutture assicurano che tutti i controlli di sicurezza erano stati espletati prima del turno di notte, compresa l'eventuale presenza di gas: probabilmente il metano è fuoriuscito nel momento in cui una calotta di metallo di quelle usate per il rivestimento dei tunnel è stata smontata.