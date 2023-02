"L'alfabeto della natura" spiegato dal fisico Roberto Battiston

La crisi climatica è la madre di tutte le sfide. Ne è convinto Roberto Battiston, che nel suo nuovo libro L'alfabeto della Natura spiega quanto sia importante cominciare a parlarne già nelle aule scolastiche.

Un volume, quello di Battiston, professore di Fisica Sperimentale, divulgatore, già presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, dedicato all'importanza del pensiero scientifico, a come possa aiutarci a rispondere alle sfide del nostro tempo, dalle pandemie all'uso delle risorse del pianeta.

“Noi non percepiamo, non ce l'hanno spiegato a scuola, di quanto sia delicato l'equilibrio dei parametri che negli ultimi 10, 11 mila anni hanno dato all'uomo questa stabilità climatica - così Roberto Battiston - Quello che sta accadendo è che spostando in modo impercettibile la CO2 uno spostamento cosi piccolo sta facendo cambiare tutto all'interno di una generazione. Mai successa una cosa di questo genere”.