Final eight, Tortona vola in semifinale. Battuta Trento 74-70

Bertram Derthona-Dolomiti Energia Trento 74-70, Tortona in semifinale nelle Final eight di Coppa Italia in corso a Torino. Esperienza e solidità battono l'energia giovanile. Si potrebbe sintetizzare così l'andamento di Tortona-Trento. La Bertram ha voluto mettere subito le cose in chiaro chiudendo la prima frazione sul 22-16, grazie soprattutto alle folate di Semaj Christon. Ma la partita è tutt'altro che in cassaforte: la Dolomiti Energia Trento risponde e fa sentire il fiato sul collo alla Bertram Derthona, portandosi, al secondo periodo, sul 38-36. Alla terza frazione, però, Tortona piazza la zampata: è Ariel Filloy a trascinare i piemontesi verso il massimo vantaggio, chiudendo sul 59-48.

Rimonta, fisico e controllo

Finita? Macché. I ragazzi di Marco Ramondino credono di poter amministrare, ma non fanno i conti con la voglia di rimonta di Trento, guidata dal talento di Flaccadori e Spagnolo. Si va allora verso un finale emozionante, ma la Bertram Derthona tiene duro. Finisce 74-70. Coach Ramondino tira un sospiro di sollievo. "Squadra non al meglio", ha detto nel dopogara, "abbiamo sofferto il ritmo e la fisicità di Trento".

Ora Tortona-Virtus

Ma ora, per il Derthona, è semifinale: domani (18 febbraio 2023) alle 18, a Torino, contro la Virtus Bologna, che ha liquidato Venezia. Squadra già battuta lo scorso anno in Coppa Italia e in campionato quest'anno. Il ruolo di "provinciale terribile" e di "terza forza del basket italiano" ora, ai Piemontesi, va perfino stretto. La favola, continua.