La Juve passeggia all'Arechi di Salerno. 3-0 con doppietta di Vlahovic

Massimiliano Allegri alla vigilia aveva definito la partita di Salerno come uno scontro salvezza. Un match che la Juventus non stecca, rifilando un netto 3-0 alla Salernitana, anche grazie ad un Vlahovic ritrovato ed autore di una doppietta. I bianconeri ritrovano così il successo dopo tre giornate e agganciano in classifica Empoli e Monza.