Salone del Libro, alle battute finali la trattativa sul nuovo direttore. In pole Paolo Giordano

Dopo settimane di attesa e contrattazioni, la trattativa per individuare il nuovo direttore del Salone del Libro di Torino sarebbe alle battute finali. Nel pomeriggio di venerdì, 10 febbraio, Regione e Comune si sono confrontati per arrivare a un punto fermo entro lunedì 13, quando è fissata la presentazione ufficiale dell'edizione 2023 del principale evento culturale torinese. Sarà, quella di quest'anno, l'ultima edizione diretta da Nicola Lagioia, in affiancamento con il suo successore o i suoi successori.

Competenze, età ed esperienza sono i fattori presi in considerazione nell'esame dei curricola. Sette sono i voti degli enti coinvolti: tre dei privati, due del Circolo dei lettori, uno della Regione e uno del Comune. Tra i nomi più accreditati c'è Paolo Giordano, che da subito spiccava tra gli oltre cinquanta candidati: ai privati è sempre piaciuto il suo nome di richiamo, la giovane età e la formazione scientifica. In gara anche Elena Loewenthal, scrittrice e traduttrice dall'ebraico, che ha guidato il Circolo dei lettori nei difficili anni del Covid e ora è in scadenza di mandato.