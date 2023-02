Salone del Libro, la commissione si arrende: nessun accordo sul nome del nuovo direttore

Per la nomina del nuovo direttore del Salone del Libro è tutto da rifare. Il comitato chiamato a scegliere un nome non ha trovato un accordo. Il procedimento, che aveva visto 53 aspiranti direttori partecipare alla manifestazione di interesse, finisce in un buco nell'acqua. Se ne riparlerà con ogni probabilità a giugno, dopo la kermesse, e a scegliere non sarà più chiamata la Fondazione Circolo dei Lettori. Un'esclusione dopo la clamorosa rinuncia da parte dello scrittore Paolo Giordano, che se ne è andato accusando pressioni politiche.

Nel servizio, l'intervista a Silvio Viale, presidente dell'associazione Torino, la città del libro, proprietaria del marchio del Salone del Libro