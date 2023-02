Le canzoni di Sanremo nella lingua dei segni

Anche quest'anno le persone affette da sordità potranno seguire il festival di Sanremo. Su Raiplay la traduzione in diretta delle canzoni nella lingua dei segni, grazie al lavoro dei performer. E a Torino nella sede Rai di via Verdi si prepara anche un evento speciale per la serata della finale, sabato prossimo, all'insegna dell'inclusione. La serata dedicata alla sordità è a inviti ed è frutto della collaborazione tra la Rai, alcune associazioni, un'azienda e la città della Salute e della Scienza di Torino.

Servizio di Maria Elena Spagnolo, montaggio di Paolo Monchieri. Interviste a Carmen Marino, Centro Ricerche Rai, Davide Bechis, associazione Apic, e Massimo Maglorio, Rai per la Sostenibilità.