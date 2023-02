Sanremo, la tecnologia dà spettacolo

Una scenografia ipertecnologica, specchi segreti e giochi prospettici a ingrandire il piccolo palco dell'Ariston, e una cupola blu lungo cui corrono - c'è chi li ha contati - 6 chilometri di led dinamici, per creare immagini più raffinate di qualsiasi grafica. Lo scenografo che firmò i grandi varietà Rai, porta al Festival le tecnologie più sofisticate. Luce che trasformano il palco come un guanto su misura per ogni cantante, qualunque sia il suo stile. Un palco piccolo, dove ingegno dello scenografo riesce a liberare spazio per ciò che accade, musica e non solo. Niente schermi aggiunti, solo un grande monitor mobile che scende all'occorrenza per la classifica dei cantanti, o per diventare esso stesso parte dello show. Anche il sipario - seta bianca, eco dei passati varietà - grazie a grandi proiettori diventa immagine per riflettere oltre la musica. E quando tutta l'Italia guardava a fiori scaraventati, lo scenografo era in apprensione per il palco. Perchè Sanremo è Sanremo, dove anche il pavimento è tecnologico, e fa parte dello show.

L'intervista a Gaetano Castelli, scenografo televisivo.

Montaggio di Tiziano Bosco.