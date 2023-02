Pm anti-Juve, bufera su Santoriello

Milano, 14 giugno 2019. C'è un convegno: "Il modello organizzativo e le società calcistiche. La prevenzione degli illeciti tra giustizia penale e sportiva". Tra i relatori, con l'avvocato Mattia Grassani e il giudice di Calciopoli, Piero Sandulli, c'è Ciro Santoriello, uno dei tre PM che stanno conducendo l'indagine "Prisma" sui bilanci della Juventus. “Tifo Napoli, odio la Juventus". “Come pubblico ministero ovviamente sono antijuventino, contro i ladrocini in campo, e mi è toccato scrivere archiviazioni”.

Atti e dichiarazioni

Certo, un giudice parla con gli atti. Lo stesso Santoriello rimarca come, nonostante le sue passioni, archiviò l'indagine sulla Juve per i bilanci 2015 e 2016, quella sul fondo "oneri e rischi" per eventuali risarcimenti nel dopo-Calciopoli. Ma il giudice - parole della Cassazione - non solo deve "essere" imparziale, ma anche "apparire" tale. Presto per dire se gli avvocati della Juventus tenteranno la ricusazione. "Santoriello? Un magistrato colto che non ha mai confuso il calcio con il diritto", ha detto l'avvocato di due ex dirigenti Juve, Luigi Chiappero. Santoriello, specialista in reati economici, ha condotto indagini delicate, tra cui quella sul fallimento dell'Auxilium. Con lui, nell'inchiesta sui conti Juve, anche i procuratori Mario Bendoni. E Marco Gianoglio, già titolare, nel 2009, di un'inchiesta per falso in bilancio a carico di Moggi, Giraudo e Bettega - tutti assolti.

Le reazioni

Ma intanto le parole di Santoriello hanno suscitato un vespaio tra i tifosi bianconeri. "Ho visto, ascoltato e segnalato", ha detto il ministro dello Sport, Abodi. "Mi auguro che il CSM apra un fascicolo", dice l'avvocato Maurizio Paniz, presidente dello Juventus club Parlamento.